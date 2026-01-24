В соцсетях появились фотографии Мурманска после масштабного блэкаута

По словам очевидцев, перебои с электричеством начались вечером 23 января. В ряде районов города отсутствует освещение, не работают светофоры, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением. Устранением последствий сейчас занимаются 49 аварийных бригад и 83 единицы техники, работа ведëтся непрерывно. В части районов электроэнергию уже удалось восстановить.