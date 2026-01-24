В соцсетях появились фотографии Мурманска после масштабного блэкаута

По словам очевидцев, перебои с электричеством начались вечером 23 января. В ряде районов города отсутствует освещение, не работают светофоры, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением. Устранением последствий сейчас занимаются 49 аварийных бригад и 83 единицы техники, работа ведëтся непрерывно. В части районов электроэнергию уже удалось восстановить.
В Мурманске масштабный блэкаут. Видео © Telegram / Регион 51 / Мурманск Дтп Чп.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного неблагоприятными погодными условиями, введён режим повышенной готовности. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. По предварительной информации, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения. Несвоевременное обслуживание линий электропередач и запоздалое реагирование на аварийные ситуации привели к массовым отключениям в Мурманске и закрытом административно-территориальном образовании Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.
