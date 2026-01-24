В Курской области в ДТП погиб подросток

В поселке Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погиб подросток, один из водителей получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
По предварительной информации, авария произошла на улице Ленина. Там столкнулись автомобиль Range Rover, за рулем которого находился водитель 2003 года рождения, и Renault Logan под управлением водителя 2007 года рождения.
Пассажир Renault Logan, мальчик 2010 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Водитель этого автомобиля был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
