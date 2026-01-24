РЕН ТВ: В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 грузовых вагонов

Согласно данным РЕН ТВ, в Хабаровском крае произошел сход 20 грузовых вагонов. Общее количество полувагонов в составе составляло 71.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
По данным издания, поезд следовал из Хабаровска в Находку. В результате ЧП 14 из вагонов опрокинулись.
Также, по предварительным данным, возможна задержка пассажирского поезда Владивосток-Москва.
На днях несколько порожних вагонов сошли с рельсов также в Тульской области. ЧП произошло на перегоне Жданка — Товарково.
Кроме этого, немногим ранее в Амурской области на перегоне Гонжа сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Тогда была повреждена железнодорожная инфраструктура. До этого прокуратура организовала проверку после схода поезда с рельсов в Новороссийске. Тогда были повреждены два вагона грузового поезда.