РЕН ТВ: В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 грузовых вагонов

Кроме этого, немногим ранее в Амурской области на перегоне Гонжа сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Тогда была повреждена железнодорожная инфраструктура. До этого прокуратура организовала проверку после схода поезда с рельсов в Новороссийске. Тогда были повреждены два вагона грузового поезда.