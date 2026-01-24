Ричмонд
РЕН ТВ: В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 грузовых вагонов

Сход 20 грузовых вагонов произошел Хабаровском крае.

Согласно данным РЕН ТВ, в Хабаровском крае произошел сход 20 грузовых вагонов. Общее количество полувагонов в составе составляло 71.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

По данным издания, поезд следовал из Хабаровска в Находку. В результате ЧП 14 из вагонов опрокинулись.

Также, по предварительным данным, возможна задержка пассажирского поезда Владивосток-Москва.

На днях несколько порожних вагонов сошли с рельсов также в Тульской области. ЧП произошло на перегоне Жданка — Товарково.

Кроме этого, немногим ранее в Амурской области на перегоне Гонжа сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Тогда была повреждена железнодорожная инфраструктура. До этого прокуратура организовала проверку после схода поезда с рельсов в Новороссийске. Тогда были повреждены два вагона грузового поезда.