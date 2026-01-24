В Мурманской области завели дело после частичного отключения света

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснил Лебедев. Специалисты выехали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. Позднее губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности.
«Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления дело по факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 23 января в результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры.