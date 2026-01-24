Ричмонд
В Миннеаполисе иммиграционная служба США задержала 5-летнего мальчика

ICE задержала пятилетнего ребенка и его отца при их возвращении из детского сада.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США задержали пятилетнего мальчика возле его дома в Миннеаполисе. Об этом пишет CNN.

Ребенка задержали на подъездной дорожке после возвращения из детского сада. В настоящее время он находится вместе с отцом в центре содержания под стражей Иммиграционной и таможенной службы США в Техасе.

По данным школьных властей Колумбия-Хайтс, ребенок был изъят из автомобиля в момент, когда тот находился с заведенным двигателем.

Семья мальчика является выходцами из Эквадора и в декабре 2024 года обратилась к американским пограничным службам в Техасе с прошением о предоставлении убежища. Адвокат семьи подчеркнул, что их въезд и дальнейшие действия осуществлялись в рамках действующего законодательства и предусмотренных правовых процедур.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Правозащитники и жители города выражают обеспокоенность тем, что подобные действия усиливают психологическое давление на семьи мигрантов и могут иметь долгосрочные последствия для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе в штате Миннесота офицер иммиграционной службы (ICE) ранил нелегального мигранта, набросившегося на него с лопатой.

