В Миннеаполисе иммиграционная служба США задержала 5-летнего мальчика

Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США задержали пятилетнего мальчика возле его дома в Миннеаполисе. Об этом пишет CNN.
Ребенка задержали на подъездной дорожке после возвращения из детского сада. В настоящее время он находится вместе с отцом в центре содержания под стражей Иммиграционной и таможенной службы США в Техасе.
По данным школьных властей Колумбия-Хайтс, ребенок был изъят из автомобиля в момент, когда тот находился с заведенным двигателем.
Семья мальчика является выходцами из Эквадора и в декабре 2024 года обратилась к американским пограничным службам в Техасе с прошением о предоставлении убежища. Адвокат семьи подчеркнул, что их въезд и дальнейшие действия осуществлялись в рамках действующего законодательства и предусмотренных правовых процедур.
Отмечается, что инцидент произошел на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Правозащитники и жители города выражают обеспокоенность тем, что подобные действия усиливают психологическое давление на семьи мигрантов и могут иметь долгосрочные последствия для несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе в штате Миннесота офицер иммиграционной службы (ICE) ранил нелегального мигранта, набросившегося на него с лопатой.