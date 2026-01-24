Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК во Львовской области

«Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области», — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, стрелявший задержан. Данных о пострадавших среди сотрудников ТЦК на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее во Львове объявляли план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников ТЦК, при этом на выезде из города образовались пробки. За последние дни это не первое нападение на сотрудников ТЦК. В Одессе также произошёл инцидент, в ходе которого водителю автомобиля ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета.
