Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК во Львовской области

Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, стрелявший задержан. Данных о пострадавших среди сотрудников ТЦК на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во Львове объявляли план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников ТЦК, при этом на выезде из города образовались пробки. За последние дни это не первое нападение на сотрудников ТЦК. В Одессе также произошёл инцидент, в ходе которого водителю автомобиля ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета.

