СК не нашел вины «Уральских авиалиний» в посадке самолета в поле

На пресс-конференции 13 января первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Ануфриев заявил, что расследование уголовного дела Белова было достаточно долгим из-за того, что следователи изучали не только его действия, но и производственную деятельность авиакомпании: действительно ли ошибочное решение командира воздушного судна было связано с правилами и указаниями, которые действовали в авиакомпании.