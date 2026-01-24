СК не нашел вины «Уральских авиалиний» в посадке самолета в поле

На пресс-конференции 13 января первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Ануфриев заявил, что расследование уголовного дела Белова было достаточно долгим из-за того, что следователи изучали не только его действия, но и производственную деятельность авиакомпании: действительно ли ошибочное решение командира воздушного судна было связано с правилами и указаниями, которые действовали в авиакомпании.
«В ходе следствия установлены нарушения в действиях именно командира воздушного судна. Работа и деятельность авиакомпании не состоит в причинно-следственной связи с произошедшими последствиями», — говорится в сообщении следственного управления.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил. Пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).