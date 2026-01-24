В Финляндии из подвала освободили пенсионера, прожившего там более десяти лет

По данным полиции, пенсионеру потребовалась срочная медицинская помощь. Отмечается, что мужчина формально не находился под замком, однако сейчас выясняют, мог ли он реально покинуть подвал самостоятельно. Мужчина проживал в комнате без окон, кухни и туалета, где отсутствовали базовые условия для соблюдения гигиены. Полиция проводила обыск в доме и оценивает, сколько лет он находился в таких условиях.
По делу временно задержали троих подозреваемых — двух мужчин и женщину около 60 лет. Их отпустили, однако они остаются фигурантами расследования. Известно, что все задержанные являются родственниками, а вилла принадлежит одному из мужчин. Пенсионер не состоит с ними в родстве.
Ранее в Индии прислуга пять лет удерживала хозяина дома и его дочь в подвале без пищи и контакта с внешним миром. 70-летний пенсионер Омпракаш Сингх Ратхоре и его дочь были заперты в нижних комнатах дома. Прибывшие родственники обнаружили пенсионера мёртвым, а дочь в тяжёлом состоянии с признаками хронического недоедания. Полиция начала расследование по факту длительного удержания и жестокого обращения.
