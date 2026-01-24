Ричмонд
В Финляндии из подвала освободили пенсионера, прожившего там более десяти лет

Во время обыска в частной вилле в Хельсинки полиция обнаружила 80-летнего мужчину, который, как выяснилось, прожил в подвальном помещении более десяти лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

По данным полиции, пенсионеру потребовалась срочная медицинская помощь. Отмечается, что мужчина формально не находился под замком, однако сейчас выясняют, мог ли он реально покинуть подвал самостоятельно. Мужчина проживал в комнате без окон, кухни и туалета, где отсутствовали базовые условия для соблюдения гигиены. Полиция проводила обыск в доме и оценивает, сколько лет он находился в таких условиях.

По делу временно задержали троих подозреваемых — двух мужчин и женщину около 60 лет. Их отпустили, однако они остаются фигурантами расследования. Известно, что все задержанные являются родственниками, а вилла принадлежит одному из мужчин. Пенсионер не состоит с ними в родстве.

Ранее в Индии прислуга пять лет удерживала хозяина дома и его дочь в подвале без пищи и контакта с внешним миром. 70-летний пенсионер Омпракаш Сингх Ратхоре и его дочь были заперты в нижних комнатах дома. Прибывшие родственники обнаружили пенсионера мёртвым, а дочь в тяжёлом состоянии с признаками хронического недоедания. Полиция начала расследование по факту длительного удержания и жестокого обращения.

