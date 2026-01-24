Две авиакомпании экстренно отменили полёты над Израилем, Ираном и Ираком

Нидерландская KLM и французская Air France авиакомпании временно отменили полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Ирана. Это связано с резкой эскалацией напряженности в регионе. Об этом сообщают порталы NU.nl и N12.
Кроме этого, рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив были отменены или временно приостановлены. По данным авиакомпаний, решение принято в связи с безопасностью пассажиров и экипажей.
Нидерландский министр иностранных дел Давид ван Вил объяснил, что KLM пришлось самостоятельно принимать решение о рисках из-за усиления военной активности в регионе и непредсказуемой политики США.
В свою очередь российская авиакомпания «Уральские авиалинии» накануне предупредила о возможных задержках рейсов из-за морозов. Тогда в Екатеринбурге была зафиксирована температура воздуха в −32 градуса.