Губернатор Чибис: тепло возвращается в дома северян после аварии

Электроснабжение восстановлено на всех котельных Мурманской области после масштабной аварии на линиях электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем telegram-канале.

В Мурманской области обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.

«Обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Причины произошедшего будут установлены в ходе следствия», — отметил Андрей Чибис.

Согласно полученным от компании «Россети» оперативным данным, по результатам проведенного обследования зафиксировано обрушение пяти опор линии электропередачи. В настоящее время организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия.

Ранее из ‑за аварийных ситуаций на линиях «Россетей» в Мурманской области был введен режим повышенной готовности. Начались ограничения электроснабжения части потребителей, включая многоквартирные дома и городское освещение.