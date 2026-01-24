Возбуждено уголовное дело из-за крушения вагонов в Хабаровске

Из 20 сошедших полувагонов 14 опрокинулись.
После схода с рельсов 20 полувагонов грузового поезда с углем в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ», — сказано в telegram-канале ведомства. По данным ведомства, проводится проверка соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На месте работают следственно-оперативная группа и представители железнодорожной компании. Специалисты фиксируют повреждения пути и подвижного состава, опрашивают локомотивную бригаду и работников инфраструктуры.
Движение поездов на участке, где произошел сход вагонов, приостановлено. На место направили восстановительные поезда и спецтехнику для очистки путей и подъема полувагонов. Железнодорожники организуют объездные маршруты и корректируют график движения, чтобы минимизировать задержки.
Ранее, 7 января 2026 года, в Свердловской области произошел сход тележки последнего вагона пригородного поезда Екатеринбург — Карпинск в районе станции Серов-Заводской. Тогда опрокидывания и опасных последствий не было, движение организовали по вспомогательным путям, а транспортная прокуратура начала проверку и контроль соблюдения прав пассажиров.