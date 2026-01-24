Возбуждено уголовное дело из-за крушения вагонов в Хабаровске

Ранее, 7 января 2026 года, в Свердловской области произошел сход тележки последнего вагона пригородного поезда Екатеринбург — Карпинск в районе станции Серов-Заводской. Тогда опрокидывания и опасных последствий не было, движение организовали по вспомогательным путям, а транспортная прокуратура начала проверку и контроль соблюдения прав пассажиров.