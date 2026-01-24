Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон назвал Россию «постоянной, но контролируемой» угрозой

Россия в оборонной стратегии США названа постоянной, но контролируемой угрозой для восточных членов НАТО. Об этом говорится в официальных документах Пентагона.

Россия считается угрозой по версии Пентагона на 2026 год.

Россия в оборонной стратегии США названа постоянной, но контролируемой угрозой для восточных членов НАТО. Об этом говорится в официальных документах Пентагона.

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — говорится в документе ведомства. При этом Пентагон увязывает такую оценку с уже реализованными программами по усилению сил США и союзников в Восточной Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай не воспринимают НАТО всерьез без участия Вашингтона и боятся прежде всего США. На этом фоне западные политики и руководство альянса в 2025 году регулярно говорили о «российской угрозе», а аналитики отмечали, что без американской поддержки страны НАТО способны вести против России лишь недолгий конфликт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше