Пентагон назвал Россию «постоянной, но контролируемой» угрозой

Россия считается угрозой по версии Пентагона на 2026 год.
Россия в оборонной стратегии США названа постоянной, но контролируемой угрозой для восточных членов НАТО. Об этом говорится в официальных документах Пентагона.
«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — говорится в документе ведомства. При этом Пентагон увязывает такую оценку с уже реализованными программами по усилению сил США и союзников в Восточной Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай не воспринимают НАТО всерьез без участия Вашингтона и боятся прежде всего США. На этом фоне западные политики и руководство альянса в 2025 году регулярно говорили о «российской угрозе», а аналитики отмечали, что без американской поддержки страны НАТО способны вести против России лишь недолгий конфликт.