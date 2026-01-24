Пентагон назвал Россию «постоянной, но контролируемой» угрозой

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай не воспринимают НАТО всерьез без участия Вашингтона и боятся прежде всего США. На этом фоне западные политики и руководство альянса в 2025 году регулярно говорили о «российской угрозе», а аналитики отмечали, что без американской поддержки страны НАТО способны вести против России лишь недолгий конфликт.