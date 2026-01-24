В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело

«Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)», — сообщает ведомство в Telegram-канале.