По итогам обследования в Мурманской области обнаружено обрушение пяти опор ЛЭП

Для восстановления ЛЭП новые опоры привезут из Ленинградской области и Карелии. Работы уже идут, а следователи устанавливают причины произошедшего.
«Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнёт возвращаться в дома северян. Обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения», — написал Чибис в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного неблагоприятными погодными условиями, был введён режим повышенной готовности. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. По предварительной информации, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения. Несвоевременное обслуживание линий электропередач и запоздалое реагирование на аварийные ситуации привели к массовым отключениям в Мурманске и закрытом административно-территориальном образовании Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.
