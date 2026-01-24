По итогам обследования в Мурманской области обнаружено обрушение пяти опор ЛЭП

Ранее сообщалось, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного неблагоприятными погодными условиями, был введён режим повышенной готовности. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. По предварительной информации, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения. Несвоевременное обслуживание линий электропередач и запоздалое реагирование на аварийные ситуации привели к массовым отключениям в Мурманске и закрытом административно-территориальном образовании Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.