За сутки в Хабаровском крае ликвидировано 10 техногенных пожаров

Ещё один пожар был зарегистрирован в селе Галкино Хабаровского района. На улице Мира на частной территории горел деревянный строительный вагончик. Огонь уничтожил 10 квадратных метров конструкции. Возгорание также было ликвидировано в течение получаса, жертв и пострадавших нет. Причины обоих инцидентов устанавливаются дознавателями МЧС России.