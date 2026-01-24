За сутки в Хабаровском крае ликвидировано 10 техногенных пожаров

Подразделения пожарной охраны за этот период отреагировали на 10 техногенных пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске на улице Читинской произошло возгорание в бане на частной территории, где огнём была повреждена обшивка парной площадью 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут, пострадавших нет.
Ещё один пожар был зарегистрирован в селе Галкино Хабаровского района. На улице Мира на частной территории горел деревянный строительный вагончик. Огонь уничтожил 10 квадратных метров конструкции. Возгорание также было ликвидировано в течение получаса, жертв и пострадавших нет. Причины обоих инцидентов устанавливаются дознавателями МЧС России.
На автомобильных дорогах края за сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.