В Прикамье задержали поджигателя щитовой будки

Днем 21 января в одном из населенных пунктов Очёрского округа произошло возгорание станции связи, произошедшее в результате поджога. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. Он сознался в совершении преступления и объяснил, что действовал по указаниям незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил совершить поджог за 30 тысяч рублей.