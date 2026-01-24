Ричмонд
В Прикамье задержали поджигателя щитовой будки

Мужчина пошел на преступление ради 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Очёрском муниципальном округе задержали мужчину, совершившего поджог щитовой будки, где находилась станция оператора сотовой связи. Подробности дела сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Днем 21 января в одном из населенных пунктов Очёрского округа произошло возгорание станции связи, произошедшее в результате поджога. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. Он сознался в совершении преступления и объяснил, что действовал по указаниям незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил совершить поджог за 30 тысяч рублей.

Мужчина сделал это с помощью спичек и бензина, записав видео на телефон. Затем отправил его нанимателю и получил криптовалюту в качестве оплаты, но не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька. Меру пресечения задержанному выберут в ближайшее время.