Пентагон рассказал в чем сильны Россия и НАТО

Ранее американская разведка уже называла российский ядерный арсенал самым мощным в мире, отдельно выделяя подлодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» как значимый фактор для НАТО. На этом фоне Россия и Китай занимают ведущие позиции и в глобальной ядерной энергетике: с 2016 года свыше 90% новых АЭС в мире строятся при участии их компаний, что усиливает их технологическое влияние на государства с развивающейся экономикой.