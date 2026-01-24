Пентагон рассказал в чем сильны Россия и НАТО

Россия обладает самым крупным запасом ядерного оружия в мире.
Россия владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом, что является показателем силы. Об этом говорится в официальном документе, который обнародовали в Пентагоне.
«Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать», — говорится в документе. В Пентагоне указывают, что развитие российских ядерных сил сопровождается обновлением средств доставки и инфраструктуры, что учитывается при разработке военных планов Вашингтона.
При этом в оборонной стратегии отмечено, что США делают ставку на коллективные возможности НАТО в случае теоретического противостояния с Россией. Пентагон указывает, что, несмотря на масштаб российского арсенала, суммарные ресурсы стран альянса якобы превосходят возможности Москвы. «Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — отмечается в документе.
В стратегии уточняется, что под «скрытым военным потенциалом» подразумеваются возможности государств быстро наращивать оборонное производство, формировать дополнительные контингенты и поддерживать длительные военные кампании. Пентагон связывает это с промышленной базой, доступом к критически важным технологиям и устойчивостью логистики.
Ранее американская разведка уже называла российский ядерный арсенал самым мощным в мире, отдельно выделяя подлодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» как значимый фактор для НАТО. На этом фоне Россия и Китай занимают ведущие позиции и в глобальной ядерной энергетике: с 2016 года свыше 90% новых АЭС в мире строятся при участии их компаний, что усиливает их технологическое влияние на государства с развивающейся экономикой.