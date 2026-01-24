В Хабаровском крае вагоны с углем сошли с рельсов и опрокинулись

На станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае произошло опрокидывание 20 вагонов с углем. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, ЧП случилось около 08:00 по местному времени, пострадавших в результате аварии нет.
Состав, перевозивший уголь, следовал на станцию Находка-Восточная в Приморском крае. В пресс-службе уточнили, что вагоны сошли с рельсов и опрокинулись, однако данные о повреждениях инфраструктуры или груза не уточняются.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Одновременно ведется расследование уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ, регулирующей нарушение правил безопасности на железной дороге.
На место происшествия прибыл транспортный прокурор региона Денис Челышев, чтобы контролировать ход расследования и уточнить обстоятельства аварии.
