В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в ДТП в 2025 году

Согласно представленным данным, в 2025 году в России в ДТП погибло более 13,9 тысяч человек, что составляет 9,5 погибших на 100 тысяч населения. В Туве этот показатель оказался значительно выше — 32,7 человека на 100 тысяч населения, что, как отмечают в МВД, в 3,3 раза превышает общероссийский уровень. На Алтае зафиксировано около 22 погибших, в Орловской области — пример 20,1, а в Еврейской автономной области — 20,07 человека на 100 тысяч жителей.
Лучшая ситуация наблюдается в Москве (2,2 погибших на 100 тысяч жителей), Ненецком автономном округе (2,3) и Санкт-Петербурге (2,6).
Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, включая одного ребёнка. По предварительным данным, авария произошла вечером 23 января на 5 километре автодороги «Обход села Татарка». Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту ДТП.
