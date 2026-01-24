В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в ДТП в 2025 году

Согласно представленным данным, в 2025 году в России в ДТП погибло более 13,9 тысяч человек, что составляет 9,5 погибших на 100 тысяч населения. В Туве этот показатель оказался значительно выше — 32,7 человека на 100 тысяч населения, что, как отмечают в МВД, в 3,3 раза превышает общероссийский уровень. На Алтае зафиксировано около 22 погибших, в Орловской области — пример 20,1, а в Еврейской автономной области — 20,07 человека на 100 тысяч жителей.