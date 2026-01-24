Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о коммунальной аварии в Карабаше

Только вечером 24 января теплоснабжение было восстановлено, сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. В сводке МЧС России отмечается, что «по состоянию на 18.00 (мск) проводятся работы по устранению завоздушенности систем в пяти многоквартирных жилых домах, количество проживающих — 846 человек, 117 детей».