Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о коммунальной аварии в Карабаше (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 (халатность).
Напомним, 21 января из-за порыва на теплосетях в минус 30 градусов остались без отопления 31 многоквартирный дом с населением 3,6 тыс. человек и несколько соцобъектов.
Только вечером 24 января теплоснабжение было восстановлено, сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. В сводке МЧС России отмечается, что «по состоянию на 18.00 (мск) проводятся работы по устранению завоздушенности систем в пяти многоквартирных жилых домах, количество проживающих — 846 человек, 117 детей».