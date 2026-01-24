Ричмонд
Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о коммунальной аварии в Карабаше

Напомним, 21 января из-за порыва на теплосетях в минус 30 градусов остался без отопления 31 многоквартирный дом.

Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о коммунальной аварии в Карабаше (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 (халатность).

Напомним, 21 января из-за порыва на теплосетях в минус 30 градусов остались без отопления 31 многоквартирный дом с населением 3,6 тыс. человек и несколько соцобъектов.

Только вечером 24 января теплоснабжение было восстановлено, сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. В сводке МЧС России отмечается, что «по состоянию на 18.00 (мск) проводятся работы по устранению завоздушенности систем в пяти многоквартирных жилых домах, количество проживающих — 846 человек, 117 детей».