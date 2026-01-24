В МВД назвали пять признаков звонка от мошенников

Всего в них указаны пять признаков звонка от мошенников. Во-первых, это просьбы перевести деньги на «безопасный счет». Второй признак — просьба продиктовать реквизиты банковской карты или ввести их на сайте. Также признаком мошенничества является предложение получить бонусы и подарки от банка, а также различные компенсации.
Среди таких признаков предложения отменить или взять заявку на кредит, заблокировать банковскую карту. Кроме того, если во время телефонного звонка человеку поступает предложение оформить безопасную сделку или доставку при покупке или продаже товаров в интернете, а при этом скидывают ссылку, это тоже является признаком мошенничества.
В МВД предупредили, что лучше не отвечать на звонки с неизвестных номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе. Также нужно критически относится к любой информации от неизвестных, даже если звонок поступил с официального телефона. В таком случае лучше прервать разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно. Сотрудники банков, правоохранители никогда не просят назвать код из СМС, подчеркивается в материалах.