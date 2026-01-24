В МВД назвали пять признаков звонка от мошенников

В МВД предупредили, что лучше не отвечать на звонки с неизвестных номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе. Также нужно критически относится к любой информации от неизвестных, даже если звонок поступил с официального телефона. В таком случае лучше прервать разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно. Сотрудники банков, правоохранители никогда не просят назвать код из СМС, подчеркивается в материалах.