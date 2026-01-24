Тело погибшего в Босфоре пловца Свечникова отправят в Россию 24 января

Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируют репатриировать в РФ в субботу, 24 января. Об этом рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.
— В субботу, через ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула в Москву, — цитирует ее РИА Новости.
21 января результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре было найдено тело Свечникова, 22 января его родители опознали сына.
Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала Галина Свечникова.
Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, но перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его жены, организаторы заплыва приступили к поискам только через 12 часов.