Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия.

Источник: © РИА Новости

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснял Лебедев. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности.

«По только что поступившей информации от “Россетей” по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия», — написал Чибис в Telegram-канале.

Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, причины произошедшего будут установлены в ходе следствия.