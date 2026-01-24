В Хабаровском крае после схода вагонов отменили пригородные поезда

Ранее стало известно, что 20 вагонов с углем сошли с путей и опрокинулись. Состав следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край, в происшествии никто не пострадал. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).