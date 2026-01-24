В Хабаровском крае после схода вагонов отменили пригородные поезда

«В связи с происшествием на станции Корфовская отменяются пригородные поезда: № 6803 Хор — Хабаровск; № 6804 Хабаровск — Хор; № 6807 Хор — Хабаровск; № 6808 Хабаровск — Хор», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пассажирские поезда дальнего следования следуют по графику.
«Угрозы экологии нет. На месте работают восстановительные поезда. Дальневосточная железная дорога принимает все необходимые меры для устранения последствий происшествия», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что 20 вагонов с углем сошли с путей и опрокинулись. Состав следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край, в происшествии никто не пострадал. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).