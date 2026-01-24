Пентагон заявил о национальной решимости России на Украине

«Россия (на Украине — прим. URA.RU) также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжного конфликта вблизи своей границы», — отмечается в документе, данные передает РИА Новости. В нем также подчеркивается, что, несмотря на возникающие трудности, РФ сохраняет значительные оборонные и промышленные ресурсы, позволяющие поддерживать такие операции.