Пентагон заявил о национальной решимости России на Украине

В ходе конфликта на Украине Российская Федерация продемонстрировала необходимую для ведения продолжительных боевых действий у своих границ национальную решимость. Такое мнение приводит Пентагон в новой оборонной стратегии США.

В ходе конфликта на Украине Российская Федерация продемонстрировала необходимую для ведения продолжительных боевых действий у своих границ национальную решимость. Такое мнение приводит Пентагон в новой оборонной стратегии США.

«Россия (на Украине — прим. URA.RU) также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжного конфликта вблизи своей границы», — отмечается в документе, данные передает РИА Новости. В нем также подчеркивается, что, несмотря на возникающие трудности, РФ сохраняет значительные оборонные и промышленные ресурсы, позволяющие поддерживать такие операции.

