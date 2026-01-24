Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон нацелился на сдерживание Китая

Приоритетами американских властей объявлены сдерживание КНР, а также защита собственных территорий. Такие данные приводит Пентагон в обновленной стратегии национальной обороны США. Кроме того, подход Вашингтона к Китаю не предполагает смены политического режима в стране и не ориентирован на открытую конфронтацию.

Приоритетом американской политик станет сдерживание КНР.

Приоритетами американских властей объявлены сдерживание КНР, а также защита собственных территорий. Такие данные приводит Пентагон в обновленной стратегии национальной обороны США. Кроме того, подход Вашингтона к Китаю не предполагает смены политического режима в стране и не ориентирован на открытую конфронтацию.

«Приоритетами США станут сдерживание Китая и защита своей территории, а не Европы», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.

Также в ключевых положениях обновленной стратегии обороны Россия охарактеризована как «постоянная угроза» для восточного фланга НАТО. Кроме того, в условиях конфликта на территории Украины РФ продемонстрировала достаточную степень национальной решимости, необходимой для ведения затяжных боев в непосредственной близости от своих границ. При этом основная ответственность за урегулирование этого кризиса, по оценке Вашингтона, возлагается на европейские государства.

В США также заявили о намерении не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Помимо прочего, одним из главных акцентов новой стратегии названа защита интересов США в Западном полушарии и сосредоточение американских усилий на собственной безопасности, а также на укреплении позиций в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в рамках реализации стратегии Пентагон планирует разработку и внедрение систем противодействия беспилотникам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше