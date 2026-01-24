Пентагон нацелился на сдерживание Китая

Также в ключевых положениях обновленной стратегии обороны Россия охарактеризована как «постоянная угроза» для восточного фланга НАТО. Кроме того, в условиях конфликта на территории Украины РФ продемонстрировала достаточную степень национальной решимости, необходимой для ведения затяжных боев в непосредственной близости от своих границ. При этом основная ответственность за урегулирование этого кризиса, по оценке Вашингтона, возлагается на европейские государства.