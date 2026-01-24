Начало конца: профессор забил в колокол из-за таяния «ледника Судного дня»

По его словам, подобное повлечет за собой крайне тяжелые негативные последствия в виде затопления приморских городов и промышленных центров. Также будут радикально изменены многие параметры глобальной климатической системы. Насколько долгим окажется этот процесс — вопрос открытый. Речь может идти о 50, 100 или даже 1 000 лет. На сегодняшний день наука сталкивается с серьезными ограничениями при попытках построить долговременные климатические прогнозы. И особенно важно понимать, что разрушение ледниковых систем нередко происходит скачкообразно, добавил Зольников.