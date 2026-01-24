Начало конца: профессор забил в колокол из-за таяния «ледника Судного дня»

Из-за таяния ледников уровень Мирового океана может подняться примерно на 60 метров.
Ускоряющееся таяние ледника Туэйтса, известного как «ледник Судного дня», может свидетельствовать о начале цепной дестабилизации ледяного покрова в Антарктиде. В случае полного таяния этих масс льда уровень Мирового океана значительно поднимется, сообщил доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры общей и региональной геологии Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Иван Зольников.
«Возможно, прогнозируемый калифорнийскими учеными распад ледника Туэйтса в Западной Антарктиде — это признак начала каскадного разрушения ледниковых систем Южного полюса. Если же все льды южной ледниковой шапки растают, то уровень Мирового океана может подняться примерно на 60 метров», — заявил Зольников для ТАСС.
По его словам, подобное повлечет за собой крайне тяжелые негативные последствия в виде затопления приморских городов и промышленных центров. Также будут радикально изменены многие параметры глобальной климатической системы. Насколько долгим окажется этот процесс — вопрос открытый. Речь может идти о 50, 100 или даже 1 000 лет. На сегодняшний день наука сталкивается с серьезными ограничениями при попытках построить долговременные климатические прогнозы. И особенно важно понимать, что разрушение ледниковых систем нередко происходит скачкообразно, добавил Зольников.
Ранее группа ученых Калифорнийского университета при участии NASA представила данные об ускоряющемся разрушении ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, передает MK.RU. Анализ спутниковых наблюдений за последние два десятилетия показал, что восточный фрагмент шельфового ледника, ранее выполнявший функцию опорной «стабилизирующей» структуры, теряет устойчивость и уже не препятствует продвижению ледяных масс в океан. По расчетам исследователей, полный коллапс ледника Туэйтса может вызвать повышение уровня Мирового океана примерно на 65 сантиметров.