Чибис сообщил о восстановлении света в попавших под отключение котельных

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности, а временные отключения электроэнергии на территории Мурманска и Североморска «пока будут сохраняться».