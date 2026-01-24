Ричмонд
Чибис сообщил о восстановлении света в попавших под отключение котельных

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о восстановлении света в попавших под отключение котельных, также обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.

Источник: © РИА Новости

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности, а временные отключения электроэнергии на территории Мурманска и Североморска «пока будут сохраняться».

«Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян», — написал Чибис в Telegram-канале.

Кроме того, обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.