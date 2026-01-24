Ричмонд
Вагоны с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае, отменены рейсы поездов

В Хабаровском крае сообщают детали ЧП со сходом с рельсов 16 вагонов с углем.

Источник: Комсомольская правда

Сход грузовых вагонов с углем в Хабаровском крае привел к отмене пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Напомним, что ЧП случилось на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае. Тогда с пути сошли 16 вагонов с углем, 10 из них опрокинулись. Всего в поездке был 71 вагон с грузом.

«По предварительным данным, поезд в составе 71 вагона с углем следовал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае назначением станция Находка-Восточная в Приморский край», — передает источник.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей, по факту схода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Как ранее писал KP.RU, в Тульской области вагоны грузового поезда также сошли с рельсов.