В Приморье более трёх тысяч человек лишились электроснабжения из-за аварии

В Приморском крае произошёл сбой на подстанции «Надеждинская», в результате которого без электроснабжения остались более трёх тысяч жителей. Авария была вызвана повреждением оборудования, сопровождавшимся возгоранием. Об этом сообщили в краевом Минэнерго.

Источник: Life.ru

«Под ограничение электроснабжения попали потребители населённых пунктов: Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ. Общая мощность отключения составила 29,09 МВт, без электроснабжения остались 3370 человек», — говорится в сообщении.

А ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что обследование систем электроснабжения в Мурманской области выявило обрушение пяти опор линий электропередачи. Для восстановления ЛЭП новые опоры привезут из Ленинградской области и Карелии. Работы уже идут, а следователи устанавливают причины произошедшего. Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнёт возвращаться в дома северян. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

