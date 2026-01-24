В Приморье более трёх тысяч человек лишились электроснабжения из-за аварии

«Под ограничение электроснабжения попали потребители населённых пунктов: Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ. Общая мощность отключения составила 29,09 МВт, без электроснабжения остались 3370 человек», — говорится в сообщении.
А ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что обследование систем электроснабжения в Мурманской области выявило обрушение пяти опор линий электропередачи. Для восстановления ЛЭП новые опоры привезут из Ленинградской области и Карелии. Работы уже идут, а следователи устанавливают причины произошедшего. Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнёт возвращаться в дома северян. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
