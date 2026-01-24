В Турции автобус врезался в полицейский пост

В турецком городе Битлис пассажирский автобус врезался в будку на контрольно-пропускном пункте, в результате чего пострадали четверо полицейских. Все полученные травмы оцениваются как незначительные.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14:00 в районе Ариджылык на въезде в город. Автобус, следовавший из Диярбакыра в Ван, потерял управление из-за сложных погодных условий, вызванных снегопадом, и допустил столкновение с постом контроля.
После происшествия на место прибыли медицинские бригады, которые оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в городские больницы. Сообщается, что состояние полицейских стабильное, а пассажиры автобуса продолжили поездку на другом транспортном средстве.
Ранее серьёзная авария на трассе в Приморском крае привела к гибели сразу нескольких человек. По предварительным данным, водители двух легковых автомобилей потеряли управление, что закончилось лобовым столкновением и тяжёлыми последствиями.