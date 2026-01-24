Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции автобус врезался в полицейский пост

Четверо полицейских пострадали при столкновении автобуса и полицейского поста в турецком Битлисе.

Источник: Аргументы и факты

В турецком городе Битлис пассажирский автобус врезался в будку на контрольно-пропускном пункте, в результате чего пострадали четверо полицейских. Все полученные травмы оцениваются как незначительные.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14:00 в районе Ариджылык на въезде в город. Автобус, следовавший из Диярбакыра в Ван, потерял управление из-за сложных погодных условий, вызванных снегопадом, и допустил столкновение с постом контроля.

После происшествия на место прибыли медицинские бригады, которые оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в городские больницы. Сообщается, что состояние полицейских стабильное, а пассажиры автобуса продолжили поездку на другом транспортном средстве.

Ранее серьёзная авария на трассе в Приморском крае привела к гибели сразу нескольких человек. По предварительным данным, водители двух легковых автомобилей потеряли управление, что закончилось лобовым столкновением и тяжёлыми последствиями.