Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей

По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
«Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — заявил в суде один из участников процесса.
Как стало известно на заседании, речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье, которые принадлежат Булгакову и его родственникам.
Ранее стало известно, что расследование дела завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.
Как сообщил РИА Новости источник, прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. В постановлении первый заместитель генпрокурора среди прочего указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе, сообщал источник.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.