Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.