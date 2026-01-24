Ярмуш сказала, когда установят причину смерти пловца Свечникова в Босфоре

Установить причину смерти российского спортсмена Николая Свечникова, погибшего в ходе массового заплыва «Босфор-2025», уже вряд ли удастся, сказала в комментарии aif.ru юрист Мария Ярмуш.
Напомним, 29-летний Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. Он спустился в воду вместе с другими участниками, но до финала так и не доплыл. Организаторы заметили его исчезновение лишь спустя восемь часов. Поиски спортсмена продолжались несколько месяцев. 20 января стало известно, что морская полиция нашла тело мужчины в плавательном костюме у набережной Бебек, приблизительно в пяти километрах от старта заплыва. ДНК-экспертиза установила, что это Свечников.
«Вряд ли удастся установить причину смерти Свечникова. Если бы тело извлекли сразу, можно было бы провести судебно-медицинскую экспертизу. Кто знает, может, у него действительно оторвался тромб или произошло кровоизлияние — всякое бывает. Но сейчас, спустя шесть месяцев, его могли только идентифицировать генетически по ДНК, но не определить причину смерти», — отметила Ярмуш.
По ее мнению, смерть Свечникова, скорее всего, спишут на несчастный случай, например, объявят, что российский спортсмен оказался не готов к заплыву физически.
Ранее Ярмуш прокомментировала версию о том, что Свечников мог утонуть в результате действий других пловцов — неосторожных или умышленных. Также она рассказала, какую ответственность могут понести организаторы заплыва в Босфоре за смерть российского спортсмена.