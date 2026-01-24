Ярмуш сказала, когда установят причину смерти пловца Свечникова в Босфоре

Напомним, 29-летний Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. Он спустился в воду вместе с другими участниками, но до финала так и не доплыл. Организаторы заметили его исчезновение лишь спустя восемь часов. Поиски спортсмена продолжались несколько месяцев. 20 января стало известно, что морская полиция нашла тело мужчины в плавательном костюме у набережной Бебек, приблизительно в пяти километрах от старта заплыва. ДНК-экспертиза установила, что это Свечников.