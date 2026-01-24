Медики борются за жизнь женщины, пострадавшей в лобовом ДТП возле Шкотово

Напомним, страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Шкотовском районе Приморского края. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Toyota Yaris. В результате ДТП три человека погибли, а двое были госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.