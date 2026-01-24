Медики борются за жизнь женщины, пострадавшей в лобовом ДТП возле Шкотово

Работники Артёмовской городской больницы № 1 пытаются спасти женщину 1981 года рождения, получившую тяжёлые травмы в результате серьёзного ДТП, произошедшего вечером накануне возле пгт. Шкотово, сообщает пресс-служба Минздрава Приморского края.
«Она находится в тяжёлом состоянии в реанимации после оперативного вмешательства. В данный момент пациентка в сознании и подключена к аппарату ИВЛ», — рассказали в министерстве.
Медицинскую помощь также получила несовершеннолетняя дочь пострадавшей — ей была проведена операция силами травматологов больницы. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии и остаётся под наблюдением врачей в травматологическом отделении.
Напомним, страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Шкотовском районе Приморского края. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Toyota Yaris. В результате ДТП три человека погибли, а двое были госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.