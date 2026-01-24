В Китае спасли филиппинских моряков с перевернувшегося судна

На борту перевернувшегося судна находился экипаж из 21 гражданина Филиппин, которые нуждались в срочной помощи. К месту инцидента были направлены корабли береговой охраны «Дунша» и «Саньмэнь». По состоянию на момент публикации удалось спасти 17 человек: 15 из них находятся в удовлетворительном состоянии, двое скончались. Спасательная операция продолжается.