В Китае спасли филиппинских моряков с перевернувшегося судна

Береговая охрана Китая провела операцию по спасению экипажа филиппинского грузового судна, перевернувшегося в воде.

Источник: Аргументы и факты

Береговая охрана Китая провела успешную операцию по спасению экипажа иностранного грузового судна, которое перевернулось в 55 морских милях от северо-запада от острова Хуанъянь. Об этом сообщает Sohu.

На борту перевернувшегося судна находился экипаж из 21 гражданина Филиппин, которые нуждались в срочной помощи. К месту инцидента были направлены корабли береговой охраны «Дунша» и «Саньмэнь». По состоянию на момент публикации удалось спасти 17 человек: 15 из них находятся в удовлетворительном состоянии, двое скончались. Спасательная операция продолжается.

Спасённым морякам была оказана медицинская помощь корабельным врачом, после чего их разместили в жилых каютах судов береговой охраны, обеспечив необходимыми условиями и питанием.

По данным Департамента морских дел Хайнаня, грузовое судно перевозило 51 тысячу тонн никелевой руды и следовало из порта Суригао на Филиппинах в порт Янцзян в провинции Гуандун. Причины аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Ранее береговые службы Туркменистана спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, который потерпел бедствие в Каспийском море.

