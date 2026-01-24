Ричмонд
В Киеве начались перебои с водой и отоплением после взрывов

В Киеве фиксируются перебои в работе системы отопления и водоснабжения на левобережной части города после взрывов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«На левом берегу столицы перебои с тепло — и водоснабжением», — заявил Кличко в telegram-канале. По его данным, в ночь на 24 января в украинской столице прогремели взрывы, после чего были задействованы силы противовоздушной обороны. В Днепровском и Голосеевском районах города зафиксированы возгорания. Также ранее в городе произошел транспортный коллапс, вызванный перебоями в электроснабжении.

Подобная ситуация в украинской столице складывается на фоне ударов ВСУ по российской энергетике и гражданским объектам в ходе конфликта. Так, например, 23 января дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили пять мирных жителей.