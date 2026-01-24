Для Киева в ходе переговоров неизбежны территориальные уступки, говорится в материале.
Немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя обстановку на линии боевых действий, пришло к выводу, что Киев в перспективе окажется вынужден пойти на значительные уступки в рамках возможного урегулирования конфликта. Среди них — решение территориального вопроса, отказ от членства НАТО и другие.
«Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться… Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. Худшие опасения Украины, вероятно, сбудутся», — говорится в материале.
Автор публикации также допускает возможность прорыва линии фронта «в решающий момент». В связи с этим, по оценке обозревателя, для Киева в перспективе неизбежны три элемента: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, а также невозможность размещения на украинской территории военных контингентов государств — членов ЕС. При этом подчеркивается, что подобный сценарий нельзя считать самым неблагоприятным для Украины, и в ее интересах согласиться на такие условия, поскольку переговорные позиции Киева могут еще более ослабнуть.
Ранее финский политический деятель, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует проявить готовность к уступкам ради достижения урегулирования конфликта. По словам политика, украинские власти делают ставку на военное давление, не располагая при этом достаточными ресурсами для такого курса. Мема также поставил под сомнение целесообразность возможного вступления Украины в НАТО, отметив, что альянс находится в состоянии распада, а США якобы планируют покинуть его.
Позже стало известно, что, по данным одного из международных информационных агентств, президент России Владимир Путин получил от Штатов обновленный вариант мирного плана урегулирования. Уточняется, что документ был предварительно согласован с европейскими союзниками Вашингтона.