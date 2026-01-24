BZ: Украина примет российские условия урегулирования из-за угрозы прорыва фронта

Автор публикации также допускает возможность прорыва линии фронта «в решающий момент». В связи с этим, по оценке обозревателя, для Киева в перспективе неизбежны три элемента: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, а также невозможность размещения на украинской территории военных контингентов государств — членов ЕС. При этом подчеркивается, что подобный сценарий нельзя считать самым неблагоприятным для Украины, и в ее интересах согласиться на такие условия, поскольку переговорные позиции Киева могут еще более ослабнуть.