На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко

Кличко, в свою очередь, заявлял о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что 22 января стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.