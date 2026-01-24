Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Источник: Reuters

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Киевский мэр уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.

Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

Кличко, в свою очередь, заявлял о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что 22 января стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.