На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Киевский мэр уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Кличко, в свою очередь, заявлял о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что 22 января стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.