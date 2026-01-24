Ричмонд
В Хабаровском крае из-за схода 20 вагонов приостановили движение поездов

20 вагонов грузового поезда с углем сошло с рельсов в Хабаровском крае. В результате приостановили движение поездов в обоих направлениях. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Инцидент случился на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Уточняется, что, сойдя с рельсов, вагоны опрокинулись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба».

— Размер ущерба составил более одного миллиона рублей. Пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку.

21 января в Тульской области на перегоне Жданка — Товарково сошли с железнодорожного полотна четыре порожние грузовые цистерны в составе товарного поезда. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Инцидент произошел на 255-м километре участка Узловая — Елец Московской железной дороги. По предварительным данным, поезд из 71 вагона следовал в направлении Ельца.