В Хабаровском крае из-за схода 20 вагонов приостановили движение поездов

21 января в Тульской области на перегоне Жданка — Товарково сошли с железнодорожного полотна четыре порожние грузовые цистерны в составе товарного поезда. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Инцидент произошел на 255-м километре участка Узловая — Елец Московской железной дороги. По предварительным данным, поезд из 71 вагона следовал в направлении Ельца.