В МВД рассказали, где в России больше всего людей погибает в ДТП

В Туве в ДТП погибло 32, 7 человека на 100 тысяч населения, статистика превышает общероссийскую в 3,3 раза. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области этот показатель немного ниже — 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.