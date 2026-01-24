В Швейцарии суд отпустил под залог владельца бара, в котором погибли 40 человек

Суд в кантоне Вале освободил под залог одного из совладельцев бара Le Constellation на курорте Кран-Монтана, в котором в новогоднюю ночь вспыхнул пожар, унёсший жизни 40 человек и травмировавший ещё более сотни. Об этом сообщили в пресс-службе суда.