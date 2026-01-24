В Швейцарии суд отпустил под залог владельца бара, в котором погибли 40 человек

Ранее владелец бара Жак Моретти был помещён под стражу на три месяца до начала судебного процесса. Суд отмечал, что арест мог быть пересмотрен с учётом обеспечения безопасности на месте проведения мероприятий.
Суд по принудительным мерам 23 января отменил постановление о содержании под стражей. Моретти должен оставаться на территории Швейцарии, сдать документы властям и каждый день отмечаться в полиции. Залог составил 200 000 франков (примерно 252 000 долларов). Адвокаты заявили, что Моретти будет сотрудничать с властями и продолжает думать о пострадавших в трагедии.
Напомним, 1 января на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в кафе произошёл взрыв неизвестного происхождения, после которого возник пожар. Причиной трагедии могли стать бенгальские огни, вставленные в бутылки шампанского, это было установлено после анализа фото- и видеозаписей с места происшествия. В результате происшествия пострадали 116 человек, среди них нет россиян.
