Тайна на 30 миллионов: кто похитил сына бизнесмена из Красноярска

«Здесь можно предположить инсценировку похищения, причем таким образом сам мальчик со своими друзьями или с кем-то из товарищей старших решили потрясти папу и завладеть папиными деньгами. Этот вариант нельзя списывать, все-таки мальчику 14 лет. В этом возрасте подростки очень много чего знают, много чего читают в Сети. То есть, в этой истории нельзя исключать инсценировку похищения», — объяснил эксперт свою позицию.