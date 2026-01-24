Тайна на 30 миллионов: кто похитил сына бизнесмена из Красноярска

История с похищением 14-летнего сына красноярского бизнесмена и требованием гигантского выкупа разрешилась менее, чем за сутки. Подростка нашли живым невредимым. Ситуацию оценил в беседе с aif.ru криминалист Игнатов.
Внезапное исчезновение и требование выкупа.
14-летний сын красноярского предпринимателя, владельца компаний в сфере продажи и аренды спецтехники Андрея Капли исчез 22 января вечером. подросток ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный бор с неизвестным человеком. Вместе с ним, как рассказал отец в полиции, пропали 3 млн рублей, которые находились в сейфе.
Позднее на телефон отца мальчика в мессенджере пришло сообщение о том, что подросток похищен и требуется выкуп за его возвращение. Неизвестные потребовали 30 миллионов рублей.
По факту похищения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Полиция приступила к расследованию загадочного преступления.
Видеописьмо от сына с просьбой о помощи.
Бизнесмен получил от неизвестных видеообращение, записанное его сыном. В ролике мальчик говорит: «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Я тоже. Я очень хочу домой. Сделай всё, пожалуйста». В конце он упоминает историю из своего детства, чтобы доказать, что видео не сгенерировано.
Наблюдатели обратили внимание на то, что ребенок на видео выглядел достаточно спокойным, испуга в его голосе не слышно.
Сам Андрей Капля заявил, что похищение сына не связано с его бизнесом и никаких угроз ранее не поступало.
Две версии криминалиста: мошенники или инсценировка.
Оценивая историю с похищением подростка, криминалист Михаил Игнатов поделился с aif.ru мнением, что могла иметь место инсценировка.
«Здесь можно предположить инсценировку похищения, причем таким образом сам мальчик со своими друзьями или с кем-то из товарищей старших решили потрясти папу и завладеть папиными деньгами. Этот вариант нельзя списывать, все-таки мальчику 14 лет. В этом возрасте подростки очень много чего знают, много чего читают в Сети. То есть, в этой истории нельзя исключать инсценировку похищения», — объяснил эксперт свою позицию.
При этом криминалист обратил внимание на то, что для мошенников характерен другой сценарий.
«В случае с мошенниками сценарий другой. Они заставляют своих жертв прятаться, менять место жительства, менять телефоны. На связь с родственниками выходят уже мошенники и говорят, что вот мы знаем, где находится ваш ребёнок, вы должны выкуп, и он будет дома», — сказал он.
Нашли за сутки.
Полицейские сработали оперативно: они нашли таксистку, которая подвозила пропавшего подростка с неизвестной девушкой. Вскоре был обнаружен и сам похищенный, который находился в арендованной квартире вместе с 18-летней девушкой. По данным следствия, оба оказались под влиянием мошенников.
Что установили следователи.
Следственный комитет восстановил хронологию: «В ходе расследования установлено, что 22 января 2026 года подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме три миллиона рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам. После этого на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения выдвинутых условий».
Следователи продолжают работу по делу. Действиям девушки будет дана отдельная правовая оценка.