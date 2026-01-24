Бывший начальник Казанского вокзала частично признал вину

Игорь Черников находится под арестом с июня 2025 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на 1,3 млн руб. В материалах уголовного дела указано, что Черников получал деньги от предпринимателя, который вел бизнес на территории съемных помещений Казанского вокзала. Сам обвиняемый просил переквалифицировать дело на статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).