Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший начальник Казанского вокзала частично признал вину

Бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников частично признал вину во взяточничестве, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Источник: Freepik

«Вину признаю частично, не согласен с квалификацией инкриминируемого мне преступления», — указано в документе.

Игорь Черников находится под арестом с июня 2025 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на 1,3 млн руб. В материалах уголовного дела указано, что Черников получал деньги от предпринимателя, который вел бизнес на территории съемных помещений Казанского вокзала. Сам обвиняемый просил переквалифицировать дело на статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).