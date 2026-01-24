Суд арестовал имущество генерала Булгакова, его близких на 180 миллионов рублей

Стоимость арестованного имущества бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких и двух других фигурантов уголовного дела составила около 180 миллионов рублей. Об этом было заявлено в суде, передает корреспондент РИА Новости.
По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
— Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовали на общую сумму более 180 миллионов рублей, — сообщил в суде один из участников процесса.
Речь, в частности, идет о квартире в столице и доме в Московской области, которые принадлежат Булгакову и его родственникам, сказано в статье.
Следствие по делу генерала Дмитрия Булгакова, который обвиняется в крупной растрате, завершено. Об этом 13 января сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Булгаков входил в преступную группу, которая в 2024 году провернула мошенническую схему, посредством которой она похитила около 49 миллионов рублей у «Петербургской сбытовой компании».
Ранее Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также проверяло его на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений. Что еще известно о расследовании — в материале «Вечерней Москвы».