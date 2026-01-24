Суд арестовал имущество генерала Булгакова, его близких на 180 миллионов рублей

Следствие по делу генерала Дмитрия Булгакова, который обвиняется в крупной растрате, завершено. Об этом 13 января сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Булгаков входил в преступную группу, которая в 2024 году провернула мошенническую схему, посредством которой она похитила около 49 миллионов рублей у «Петербургской сбытовой компании».