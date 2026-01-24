В Ростовской области в ночь на 24 января БПЛА атаковали два города и три района

В Ростовской области была зафиксирована очередная вражеская атака БПЛА. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты были замечены в двух городах Донского край, а также в трех муниципалитетах.
Так, атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — обратился Юрий Слюсарь к жителям области.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в результате атаки БПЛА были повреждены квартиры в многоэтажке на Левенцовке. Один из жильцов — мужчина — погиб. Его жена и четырехлетний сын пострадали и были госпитализированы.
