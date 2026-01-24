Следствие не выявило вины «Уральских авиалиний» в посадке самолёта в поле

«В ходе следствия установлены нарушения в действиях именно командира воздушного судна. Работа и деятельность авиакомпании не состоит в причинно-следственной связи с произошедшими последствиями», — уточнили в ведомстве.
Расследование касалось аварийной посадки пассажирского самолёта Airbus A320, который 12 сентября 2023 года летел из Сочи в Омск и вынужден был приземлиться на пшеничное поле в Убинском районе, примерно в 180 километрах от Новосибирска. Серьёзных травм пассажиры не получили, пятеро обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения давления.
Следствие сосредоточилось на действиях командира воздушного судна Сергея Белова, проверяя, были ли его решения обусловлены внутренними инструкциями авиакомпании. Первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Ануфриев пояснил, что длительность расследования объяснялась необходимостью изучения не только действий пилота, но и производственной деятельности авиакомпании.
Командиру предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, причиной посадки стало ошибочное решение пилота, а не нарушения со стороны авиакомпании.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, совершил экстренную посадку в китайском городе Ланьчжоу. Борт подал сигнал бедствия во время полёта, после чего экипаж выбрал запасной аэродром. Причины происшествия официально не раскрываются, но специалисты не исключают попадание птицы в двигатель. Авиакомпания поддерживает постоянный контакт с авиационными властями России и Китая и контролирует ситуацию.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.