Следствие не выявило вины «Уральских авиалиний» в посадке самолёта в поле

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, совершил экстренную посадку в китайском городе Ланьчжоу. Борт подал сигнал бедствия во время полёта, после чего экипаж выбрал запасной аэродром. Причины происшествия официально не раскрываются, но специалисты не исключают попадание птицы в двигатель. Авиакомпания поддерживает постоянный контакт с авиационными властями России и Китая и контролирует ситуацию.