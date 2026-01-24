Адвоката в Приморье отправили под домашний арест за нападение на следователя

По данному факту заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Пока суд счел достаточной мерой домашний арест для фигуранта. Расследование продолжается.