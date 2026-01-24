Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвоката в Приморье отправили под домашний арест за нападение на следователя

Сотрудница полиции получила телесные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения в отношении 39-летнего адвоката, применившего физическую силу к женщине-следователю. Инцидент произошел в стенах следственного изолятора, где защитник находился по служебным вопросам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По версии следствия, адвокат, осознавая, что перед ним находится представитель власти, исполняющий свои обязанности, умышленно набросился на нее у входа в следственный кабинет.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Пока суд счел достаточной мерой домашний арест для фигуранта. Расследование продолжается.