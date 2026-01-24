Расчёты ПВО уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области

Минувшей ночью в Ростовской области расчёты противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке (РО) и ещё нескольких районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что информация о пострадавших и повреждениях на земле уточняется.