Расчёты ПВО уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области

Минувшей ночью в Ростовской области расчёты противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке (РО) и ещё нескольких районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что информация о пострадавших и повреждениях на земле уточняется.

По словам губернатора, БПЛА были поражены в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. На данный момент опасность со стороны беспилотных летательных аппаратов остаётся высокой, и власти призывают жителей соблюдать осторожность.

Слюсарь подчеркнул, что точные сведения о последствиях атаки будут сообщены после проверки.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошёл в селе Грузское Борисовского округа. Мужчина получил осколочные ранения головы и ног и был госпитализирован. Автомобиль, в котором находился пострадавший, сгорел.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

