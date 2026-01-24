Расчёты ПВО уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области

По словам губернатора, БПЛА были поражены в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. На данный момент опасность со стороны беспилотных летательных аппаратов остаётся высокой, и власти призывают жителей соблюдать осторожность.
Слюсарь подчеркнул, что точные сведения о последствиях атаки будут сообщены после проверки.
Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошёл в селе Грузское Борисовского округа. Мужчина получил осколочные ранения головы и ног и был госпитализирован. Автомобиль, в котором находился пострадавший, сгорел.
