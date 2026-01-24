Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны Булгакова и его семьи: о какой сумме идет речь

В список арестованного имущества, в частности, входят квартира в Москве и дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и членам его семьи. Сам экс-замминистра, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев находятся в следственном изоляторе по делу о мошенничестве.