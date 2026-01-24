Ричмонд
Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны Булгакова и его семьи: о какой сумме идет речь

По делу экс-замминистра МО Булгакова арестовано имущество на сумму 180 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких родственников и других фигурантов уголовного дела. Общая стоимость арестованных активов превышает 180 миллионов рублей.

«Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — пишет РИА Новости.

В список арестованного имущества, в частности, входят квартира в Москве и дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и членам его семьи. Сам экс-замминистра, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев находятся в следственном изоляторе по делу о мошенничестве.

Напомним, расследование выявило, что Булгаков, занимая пост заместителя министра обороны, инициировал создание и стал руководителем организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, он привлёк к незаконной деятельности своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц, чтобы осуществлять хищение чужого имущества.