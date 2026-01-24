Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

66-летний водитель иномарки врезался в фуру в Тайшетском районе

Мужчина ехал из Иркутска в сторону Красноярска, когда выехал на полосу встречного движения и попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Около 17 часов 23 января на 1197 м километре трассы Р 255 «Сибирь», вблизи села Конторка, произошла серьезная авария.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Mitsubishi ASX» находился 66 летний мужчина. Он ехал из Иркутска в сторону Красноярска, но в какой то момент выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру «DAF».

Водитель кроссовера получил травмы. Его оперативно госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.

Госавтоинспекция тем временем напоминает водителям о важности соблюдения правил безопасности: перед тем как выехать на встречную полосу для обгона, необходимо: убедиться, что манёвр будет полностью безопасным; оценить скорость и дистанцию до встречных транспортных средств; проверить, нет ли запрещающих знаков и разметки.

Берегите себя и соблюдайте ПДД!