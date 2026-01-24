66-летний водитель иномарки врезался в фуру в Тайшетском районе

Госавтоинспекция тем временем напоминает водителям о важности соблюдения правил безопасности: перед тем как выехать на встречную полосу для обгона, необходимо: убедиться, что манёвр будет полностью безопасным; оценить скорость и дистанцию до встречных транспортных средств; проверить, нет ли запрещающих знаков и разметки.