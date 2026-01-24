66-летний водитель иномарки врезался в фуру в Тайшетском районе

Около 17 часов 23 января на 1197 м километре трассы Р 255 «Сибирь», вблизи села Конторка, произошла серьезная авария.
По предварительной информации, за рулем автомобиля «Mitsubishi ASX» находился 66 летний мужчина. Он ехал из Иркутска в сторону Красноярска, но в какой то момент выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру «DAF».
Водитель кроссовера получил травмы. Его оперативно госпитализировали.
Полицейские проводят проверку.
Госавтоинспекция тем временем напоминает водителям о важности соблюдения правил безопасности: перед тем как выехать на встречную полосу для обгона, необходимо: убедиться, что манёвр будет полностью безопасным; оценить скорость и дистанцию до встречных транспортных средств; проверить, нет ли запрещающих знаков и разметки.
Берегите себя и соблюдайте ПДД!